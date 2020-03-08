Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
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Суд Парагвая продлил арест Роналдиньо до 6 месяцев

Газета.Ru03:24

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ru07 марта в 21:33

Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 00:38

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

Чемпионатвчера в 00:19

Роналдинью продлили срок ареста

Матч ТВ07 марта в 22:01

Роналдиньо все-таки поместили в СИЗО за поддельный паспорт. Может просидеть там полгода, пока идет расследование

Sports.ruвчера в 15:16

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новости07 марта в 17:28
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Экономика

Курс доллара поднялся почти до 75 рублей

Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке.
Российская газета 04:29
Общество

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
ТАСС 03:46
Экономика

Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.
РБК 05:22
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Технологии

Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Astera 03:39
Финансы

Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

На текущий курс не стоит ориентироваться.
Вести.Ru 04:00
Гаджеты

Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.
iXBT.com 04:58
Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Общество

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
RT на русском 07 марта в 08:12
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Авто

Эксперты назвали 5 необходимых улучшений для Lada Granta

Автомобильные эксперты назвали ТОП-5 необходимых Lada Granta улучшений, которые помогут сделать из модели «конфетку».
МедиаПоток вчера в 09:01
Происшествия

16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена.
Спорт день за днем 07 марта в 16:02
Энергетика

Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули

Финансовое издание Financial Times заявляет, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало.
Rusvesna.su 01:19
Происшествия

В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:20
Наука

Впервые изучена структура молекулы в 126 измерениях

МедиаПоток 06 марта в 09:44
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
РБК вчера в 11:04
Общество

Стюардессу S7 госпитализировали для проверки на коронавирус

Стюардессу авиакомпании S7 Airlines госпитализировали для сдачи анализов, чтобы исключить заражение коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
РБК 00:59
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ 07 марта в 12:05
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Финансы

Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России

Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России, а также снижению цен на российские ценные бумаги, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
РИА Новости 04:52
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены

Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
РЕН ТВ 04:52
Здоровье

Составлен топ полезности молочных продуктов

ToDay News Ufa вчера в 08:18
Финансы

Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ

Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
ПРАЙМ 04:51
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей вчера в 11:58
Кино

Создатель «Пилы» Джеймс Ван снимет фильм про монстра для Universal

Piter.tv 07 марта в 14:49
Гаджеты

Acer представила два монитора с частотой 240 Гц

Японское подразделение Acer представило первые мониторы бренда Predator с матрицами Fast IPS и частотой обновления в 240 Гц.
Игромания.ру вчера в 07:09
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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