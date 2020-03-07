Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
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Роналдиньо продлили срок ареста до шести месяцев

РЕН ТВ01:11

Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

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В Парагвае все-таки арестовали футболиста Роналдиньо и его брата

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Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

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Суд Парагвая оставил Роналдиньо под стражей

РБКвчера в 20:34

Суд оставил Роналдиньо под стражей

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