Происшествия
RT на русскомСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
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Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки
Чтобы вынудить РФ и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК, до 10 млн баррелей в сутки увеличит добычу нефти Саудовская Аравия.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Футбол
У Видаля, возможно, был офсайд перед тем, как «Барселона» получила право на пенальти в игре с «Сосьедадом»
Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти после использования ВАР за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Авто
Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 уже продаются в России
В модернизированном Т6.1 теперь используется цифровая «приборка» правда, за дополнительную плату.
Политика
Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Россию из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Молдавии.
Шоу-бизнес
Рудковская перенесла вечеринку по случаю юбилея из-за коронавируса
Яна Рудковская приняла решение отказаться от празднования и вечеринки по случаю своего юбилея из-за коронавируса.
Экономика
Руководители «Прогноза» доказали, что пытались спасти компанию
Касательно 2015 года и начала 2016-го ответчики доказали, что и в этот период АО не было очевидным банкротом, даже при имеющихся у него задолженностях.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Хоккей
Малкин заявил, что без Кросби ему играется лучше
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) заявил, что без Сидни Кросби ему играется лучше.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Шоу-бизнес
Игорь Крутой извинился перед Андреем Разиным за участие в шоу Малахова
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Авто
Серийный Ford Bronco нового поколения сфотографировали на конвейере
Участники форума Bronco6G опубликовали фотографию внедорожника Ford Bronco нового поколения, но затем по просьбе производители вынуждены были её удалить.
Общество
Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой
Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
Футбол
Министр спорта Италии требует отменить все игры серии А из-за коронавируса
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора потребовал отменить все игры Серии А из-за коронавируса.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.