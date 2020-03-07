Происшествия
RT на русскомСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Космос
Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году
Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу
Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Кино
Walt Disney снимет приквел сказки «Красавица и чудовище»
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Футбол
«Манчестер Сити» летом может отпустить Агуэро
Английский "Манчестер Сити" готов отпустить нападающего Серхио Агуэро этим летом, сообщает The Sun.
Хоккей
Евгений Малкин: «У „Питтсбурга“ есть все, чтобы побеждать»
Шоу-бизнес
Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью
Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил положение о Совете безопасности РФ.
Футбол
Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Футбол
Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде
Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Единоборства
Дана Уайт шокирован боем Адесаньи и Ромеро
Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от боя за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Политика
Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Россию из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Молдавии.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 марта
Общество