Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.

Общество Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.

Космос Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.

Энергетика Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.

Армия и оружие В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.

Происшествия Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.

Шоу-бизнес Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Зеленский рассказал о переговорах с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Футбол Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.