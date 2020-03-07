Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском02:47

Роналдиньо продлили срок ареста до шести месяцев

РЕН ТВ01:11

Суд Парагвая оставил Роналдиньо под стражей

РБКвчера в 20:34

Суд оставил Роналдиньо под стражей

Газета.Ru01:20

Суд в Парагвае арестовал Роналдинью из-за поддельного паспорта

Коммерсантъвчера в 17:57

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новостивчера в 17:28

В Парагвае все-таки арестовали футболиста Роналдиньо и его брата

Накануне.Ruвчера в 04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

Коммерсантъ вчера в 12:05
Общество

Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Lenta.ru 05:40
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru 05:25
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 05:13
Космос

Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.
DP.RU 05 марта в 02:33
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу

Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
Интерфакс вчера в 21:01
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 19:34
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Кино

Walt Disney снимет приквел сказки «Красавица и чудовище»

Kinonews.ru 06 марта в 17:25
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
Происшествия

Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Газета.Ru вчера в 13:35
Футбол

«Манчестер Сити» летом может отпустить Агуэро

Английский "Манчестер Сити" готов отпустить нападающего Серхио Агуэро этим летом, сообщает The Sun.
Газета.Ru 04:09
Хоккей

Евгений Малкин: «У „Питтсбурга“ есть все, чтобы побеждать»

Sports.ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью

Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.
ГлобалМСК.ру 06 марта в 17:02
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Политика

Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил положение о Совете безопасности РФ.
Народные новости 05:15
Общество

Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла

РБК 04:22
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа

РИА Новости 01:30
Технологии

Ученые рассказали о вызывающих маразм привычках

Известия 00:08
Футбол

Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR

Чемпионат вчера в 16:45
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости 04:54
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

RT на русском вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 05:14
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 05 марта в 03:33
Футбол

Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
РИА Новости 04:12
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru вчера в 05:39
Единоборства

Дана Уайт шокирован боем Адесаньи и Ромеро

Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от боя за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Спорт-Экспресс 05:03
Политика

Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Россию из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Молдавии.
РБК 06:36
Общество

Путин поздравил россиянок с 8 марта

Газета.Ru 02:16
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное