Басманный суд Москвы продлил до года срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

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