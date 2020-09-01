Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
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Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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Допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым суд продолжит 1 сентября
Агентство Москвавчера в 15:15