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РИА Новости
РИА Новости

Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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ТАСС

Ефремова доставили в Пресненский суд для продолжения процесса по его делу

ТАСС04:17
Mockva.ru

На допросе по делу Ефремова снова всплыл «высокий, худощавый мужчина»

Mockva.ru04:55
Московский Комсомолец

Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Московский Комсомолецвчера в 03:56
Агентство Москва

Допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым суд продолжит 1 сентября

Агентство Москвавчера в 15:15
Оka.fm

Шестун. Суд. День тридцать четвертый. 31.08.2020

Оka.fmвчера в 05:00
Москва 24

Ефремова привезли в Пресненский суд на заседание по делу о ДТП

Москва 2404:01
REGNUM

Ефремова повезли на заседание в Пресненский суд Москвы

REGNUMвчера в 03:53

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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