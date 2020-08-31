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Экономика сегодня

Второй свидетель подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

Актер Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля в момент смертельного ДТП. Об этом 31 августа во время заседания суда заявил второй новый свидетель по делу об аварии в центре Москвы.В источнике
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Телеканал 360°

Суд допросит свидетеля, который видел Ефремова за рулем

Телеканал 360°07:11
Вести.Ru

Очередная свидетельница заявила, что Ефремов был в машине один

Вести.Ru05:33
ФАН

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского кресла после ДТП

ФАНвчера в 13:02
ТАСС

Свидетель обвинения заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

ТАСС04:40
Вечерняя Москва

Видео свидетельницы обвинения приобщили к материалам дела Ефремова

Вечерняя Москва05:45
RT на русском

Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

RT на русскомвчера в 16:36
Известия

Ефремова доставили в суд

Известия04:25

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Ведомости07:23
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Шойгу назвал Военную академию РВСН лучшим военным вузом страны

Побывавший в День знания на торжественном построении курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого глава Минобороны РФ назвал академию лучшим военным политехническим вузом России.
Политическая Экспертиза02:40

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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Спутник связи для Анголы запустят в марте 2022 года

Запуск спутника связи «Ангосат-2» запланирован на март 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева, которая ведёт работу над созданием для Анголы данного аппарата.
Аргументы и Факты09:14
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