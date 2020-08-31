Второй свидетель подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

Актер Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля в момент смертельного ДТП. Об этом 31 августа во время заседания суда заявил второй новый свидетель по делу об аварии в центре Москвы.