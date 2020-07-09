Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСуд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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с чего всё началось

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf).
РБКвчера в 17:00

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Долги российскому олигарху разрешили не платить

Lenta.ru03:27

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Виктором Вексельбергом

Эхо Москвывчера в 21:13

Британский суд разрешил банку Cynergy не платить по долгу перед Вексельбергом

Компания00:58

Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

Ведомостивчера в 23:11

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

Коммерсантъ02:24

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
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Общество

Семь человек умерли от коронавируса за сутки в Воронежской области

За последние сутки в Воронежской области зарегистрировано 7 летальных случаев среди коронавирусных больных, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 9 июля.
Kursk.com 03:20
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Происшествия

Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
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Политика

Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии

Верховный суд России принял решение о прекращении производства по иску скончавшегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в котором он оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий.
RT на русском 03:50
Игры

The Last of Us: Part II ожидаемо возглавила чарты PS Store в июне

Игромания.ру вчера в 11:15
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Политика

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
5
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
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Здоровье

Мишустин перенёс начало модернизации первичного звена здравоохранения

Начало модернизации первичного звена здравоохранения в России переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го.
News.ru вчера в 06:47
5
Общество

Юрий Лоза считает, что играющие в КВН студенты «позорят» свои вузы

По мнению Лозы, распространенность КВН вышибла из экономики России тысячи студентов.
Актуальные Новости 02:39
19
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Политика

Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным

Зампред Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерфакс 03:00
4
Общество

В Ростовской области выявили еще 91 случай коронавируса

В Ростовской области зараженных добавилось на 91 и составило на сегодняшний день 10 441.
Вперёд (г. Батайск) 03:40
Армия и оружие

Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Военное обозрение вчера в 13:45
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
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Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Здоровье

Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами

Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру вчера в 19:47
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
257
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
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Здоровье

Роспотребнадзор вновь разрешил уральцам купаться в двух водоемах

Наша Газета (г. Екатеринбург) 03:23
Общество

В РФ изобрели два новых патрона повышенного могущества для пистолетов

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»), готовят к серийному производству 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули.
Военное дело вчера в 22:34
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Игры

Deadly Premonition 2 предсказуемо вызвала неоднозначную реакцию критиков

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise выйдет 10 июля текущего года на Nintendo Switch.
3DNews 02:03
1
Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
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Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче чемпионата России

Вести.Ru вчера в 13:29
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
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Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
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Общество

В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам

Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
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Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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