Экономика
КоммерсантъСуд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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с чего всё началось
В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf).РБКвчера в 17:00
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Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Виктором Вексельбергом
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