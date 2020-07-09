В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf).

с чего всё началось

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

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