Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСуд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга. Ранее такое решение принял Высокий суд Англии и Уэльса.
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с чего всё началось

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Русским можно не платить: Английский суд принял решение под давлением США

Царьград04:26

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

РБКвчера в 17:00

Долги российскому олигарху разрешили не платить

Lenta.ru03:27

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

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Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

Ведомостивчера в 23:11

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Виктором Вексельбергом

Эхо Москвывчера в 21:13

Британскому банку разрешили не платить по долгу Вексельбергу из-за санкций США

Взгляд.ру03:56
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество

Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа

"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
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Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
11
Политика

Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств.
РБК 05:45
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Происшествия

В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»

7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК вчера в 12:49
4
Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
162
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе

Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 05:54
1
Общество

Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным

Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
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Происшествия

В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков

В нескольких городах Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, участники которых нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и журналистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 19:04
1
Общество

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
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Здоровье

Межведомственные группы на Алтае возобновят работу по поиску очагов коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения коронавируса.
ТАСС 05:03
10
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

Ранее сообщалось и о втором случае излечения от ВИЧ, излечившимся стал пациент из Великобритании.
ToDay News Ufa 05:06
58
Общество

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
40
Общество

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату

Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
19
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Общество

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 04:41
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК

NewInform 05:01
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Общество

Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве

Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Российская газета 05:33
Космос

В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран

Популярная механика вчера в 06:31
1
Общество

Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова

РИА Новости 04:39
5
Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
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Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Происшествия

В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника

В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
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Происшествия

В Екатеринбурге похищен человек. Он сопротивлялся компании «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге неизвестные похитили человека, который, по одной из версий, отказался продавать землю СК «Атомстройкомплекс».
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Виктор Вексельберг
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Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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