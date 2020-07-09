В 2017 году подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн), но банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Решение апелляционного суда датировано 30 июня (.pdf).

с чего всё началось

Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга. Ранее такое решение принял Высокий суд Англии и Уэльса.

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

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