Политика

РБКРБКСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РБК14:21

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РИА Новости11:36

Суд на Украине разрешил принудительно допросить Порошенко

Московский Комсомолец12:45

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Комсомольская правда12:43

Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

Взгляд.ру12:11

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Газета.Ru12:07

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

RT на русском13:48
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22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
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Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru 18 февраля в 23:33
Экономика

«Дочка» ВТБ стала владельцем доли 8,5% в «Русснефти»

Подконтрольная банку ВТБ компания "Бизнес-Финанс" стала владельцем доли 8,48% в "Русснефти", а банк "Траст" сократил свою долю и перестал быть единственным держателем привилегированных акций нефтяной компании, следует из ежеквартального отчета "Русснефти".
ПРАЙМ 11:59
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Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия вчера в 05:09
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 20:42
Общество

Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Российская газета 10:54
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Политика

Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:27
Хоккей

«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Красная весна 12:11
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera 19 февраля в 12:03
Футбол

«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»

LiveSport.ru 16:46
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 07:00
Интернет

Процесс установки Windows 10 усложнился

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.
РИА Новости 20:45
Происшествия

Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Московский Комсомолец 16:18
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт вчера в 07:14
Общество

Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение

В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
ТК Звезда 19 февраля в 16:10
Футбол

Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»

Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Российская газета 16:25
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Somanyhorses вчера в 06:31
Политика

Убить или сжечь? Как эвакуация из Китая стала для Украины тестом на человечность

Президент Зеленский, стремясь вывести свою тушку из-под волны общей критики, занялся процессом спасения украинки, которая осталась в Китае, поскольку при эвакуации из-за головотяпства посольства её отказались забрать вместе с её собачкой.
Life.ru 09:16
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта

ODDS.ru вчера в 05:44
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК 04:31
Общество

В Китае оценили украинские «коронапротесты»

Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.
Газета.Ru 20:45
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК 14:01
Политика

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
РИА Новости 10:53
Культура

МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»

МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
BFM.ru 19 февраля в 08:09
Общество

В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом

Говорит Москва 10:26
Политика

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
РИА Новости 15:29
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Футбол

Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Евро-футбол.ру 07:27
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
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