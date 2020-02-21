Политика

РБКРБКСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РБК14:21

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РИА Новости11:36

Суд на Украине разрешил принудительно допросить Порошенко

Московский Комсомолец12:45

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Комсомольская правда12:43

Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

Взгляд.ру12:11

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Газета.Ru12:07

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

RT на русском13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

МК-Спорт вчера в 07:14
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна вчера в 08:16
Культура

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Телеканал 360° 19:13
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 12:25
Теннис

Халеп вышла в финал турнира в Дубае

РИА Новости 12:09
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 06:31
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос 09:28
Общество

Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение

В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
ТК Звезда 19 февраля в 16:10
Происшествия

На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке

Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
Петербургский дневник 14:18
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ 03:30
Здоровье

В Минздраве предложили расширить программу «Земский фельдшер»

Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
РИА Новости 04:54
Общество

МиГ-35 получит беспилотную посадку

Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Lenta.ru 11:36
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 12:44
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Политика

Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта

Lenta.ru 19 февраля в 05:18
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument вчера в 09:54
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 16:01
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru вчера в 14:31
Армия и оружие

СК возбудил два новых дела после обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными жителей Донбасса, в результате которых пострадали два человека.
РЕН ТВ 19 февраля в 01:44
Гаджеты

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone

Покупать новый iPhone наиболее выгодно в феврале или марте, поскольку к этому моменту цена уже намного ниже стартовой осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.
BFM.ru 18:47
Общество

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Коммерсантъ 18:15
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы

Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU вчера в 15:18
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Космос

Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера

Дни24 вчера в 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное