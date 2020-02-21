Политика

РБКРБКСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.
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Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

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Газета.Ru12:07

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