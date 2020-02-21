Политика
RT на русскомСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Экономика
В Литве замедлился рост заработной платы жителей
В Литве рост заработной платы населения замедлился по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (Sodra).
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Игры
IGN опубликовал девять минут геймплея DOOM Eternal на одном из мастер-уровней
Англоязыное издание IGN опубликовало 9-минутную демонстрацию геймплея DOOM Eternal на мастер-уровне (Master Level) Cultist Base.
Политика
Убить или сжечь? Как эвакуация из Китая стала для Украины тестом на человечность
Президент Зеленский, стремясь вывести свою тушку из-под волны общей критики, занялся процессом спасения украинки, которая осталась в Китае, поскольку при эвакуации из-за головотяпства посольства её отказались забрать вместе с её собачкой.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Футбол
Бавария — Падерборн 3:2
«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Политика
Шувалов предложил закрепить в конституции класс бизнесменов
Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов выступил с предложением рабочей группе по обсуждению поправок в российскую конституцию внести в нее предпринимателей, указав их в качестве передового класса, создающего ценности и новую Россию.
Армия и оружие
Турция предложила России не вмешиваться в ситуацию в Идлибе
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты РФ и Турции могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе.
Хоккей
Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Наука
The New York Times (США): как сформировать здоровые привычки (The New York Times)
Специалисты по поведению человека, изучающие формирование привычек, утверждают, что многие из нас пытаются создать здоровые привычки, но действуют неправильно.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем
Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Кино
«Зов предков», «Соник в кино» и Семен Альтов. Праздники ждут
Сценарий: Майкл Грин, Джек Лондон История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.