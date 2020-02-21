Политика

RT на русскомRT на русскомСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РБКвчера в 14:21

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

RT на русскомвчера в 13:48

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РИА Новостивчера в 11:36

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Комсомольская правдавчера в 12:43

Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

Взгляд.рувчера в 12:11

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Газета.Ruвчера в 12:07

Суд на Украине разрешил принудительно допросить Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 12:45
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На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
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Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
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На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов

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Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов выступил с предложением рабочей группе по обсуждению поправок в российскую конституцию внести в нее предпринимателей, указав их в качестве передового класса, создающего ценности и новую Россию.
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Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

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Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
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В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
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