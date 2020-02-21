Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

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