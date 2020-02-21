Политика

RT на русскомRT на русскомСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
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Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Комсомольская правдавчера в 12:43

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

RT на русскомвчера в 13:48

Суд на Украине разрешил принудительно допросить Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РБКвчера в 14:21

Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

Взгляд.рувчера в 12:11

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Газета.Ruвчера в 12:07

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РИА Новостивчера в 11:36
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru вчера в 12:15
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:00
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Известия 19 февраля в 22:57
Общество

Алкоголизм в русской деревне сильно преувеличен, установили ученые

Ученые Липецкого педагогического университета (ЛГПУ) установили, что представление о массовом пьянстве в русской деревне начала ХХ века сильно преувеличено.
Мойка78 вчера в 22:21
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 20 февраля в 07:52
Общество

РЭО: риск срыва вывоза мусора есть в половине регионов Сибири

Риски прекращения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за неправильных нормативов и плохой собираемости платы с населения существует в шести из десяти регионах Сибири, сообщил в пятницу замгендиректора "Российского экологического оператора" Сергей Королев.
РИА Новости вчера в 05:32
Политика

«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев

Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
Российский Диалог вчера в 15:28
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ вчера в 03:30
Футбол

«Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» примет «Бенфику». Поединок состоится 20 февраля в 20:55 по мск.
LiveSport.ru 20 февраля в 12:46
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 19 февраля в 06:51
Авто

Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости

Свою роль в грядущей смене имиджа, безусловно, играет новая рама, у которой появится зона программируемой деформации, призванная поднять пассивную безопасность автомобиля до уровня «не ниже среднего».
Автоновости дня 20 февраля в 04:03
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости вчера в 03:18
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Происшествия

Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
REGNUM 19 февраля в 20:14
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах

Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Uznayvse.ru вчера в 05:06
Происшествия

Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
REGNUM 19 февраля в 02:12
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru 19 февраля в 23:36
Теннис

Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Inc-news.ru 20 февраля в 13:26
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
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