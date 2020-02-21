Политика
РБКСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.
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Наука
Недавно найденные бактерии борются с изменением климата
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Политика
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
Здоровье
План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ
Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Кино
Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»
В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel «Веном».
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Экономика
В России названы регионы с максимальным ростом зарплат в 2020 году
В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским
Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Футбол
Шатов о выступлении на Евро-2016: «Мы обкакались»
Сборная России не смогла выйти из группы в финальной стадии чемпионата Европы 2016 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах
Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
Зеленский: «Самый страшный вирус – это вирус ненависти»
Зеленский поблагодарил всех, кто организовывал и осуществлял эвакуацию из китайского Уханя и подчеркнул, что государство никогда не оставит ни одного гражданина будь он «плененным моряком, политическим узником или активистом, который оказался на оккупированных территориях».
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia L4 с тройной камерой
Хоккей
ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Транспорт
Из Петербурга в Крым запустят новые железнодорожные маршруты
Весной этого года из Петербурга в Крым запустят новые железнодорожные маршруты.
Происшествия
Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.