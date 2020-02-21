Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

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