Политика

РБКРБКСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

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Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
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