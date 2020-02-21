Политика

RT на русскомRT на русскомСуд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РБК14:21

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

RT на русском13:48

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Газета.Ru12:07

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Комсомольская правда12:43

Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

Взгляд.ру12:11

Суд на Украине разрешил принудительно допросить Порошенко

Московский Комсомолец12:45

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

РИА Новости11:36
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Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
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Футболисты донецкого "Шахтера" добились домашней победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики".
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Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
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Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
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