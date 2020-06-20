Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСуд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста

Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
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с чего всё началось
Как сообщает
агентство Associated Press, судья Ройс Ламберт подчеркнул, что Болтон позволил себе "играть с национальной безопасностью США", так как опустил процесс проверки, которая призвана пресекать утечку секретных данных при публикации мемуаров за авторством чиновников.
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