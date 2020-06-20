с чего всё началось

Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Футбол Арсенал (Тула) — Спартак 2:3 Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.

Происшествия Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ. 65

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 52

Экономика Эксперт посоветовала, что делать при потере работы Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal. 7

Армия и оружие Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну. 7

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Футбол Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом» Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).

Политика Трамп отрицает свою причастность к увольнению прокурора Бермана Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который ранее занимался расследованиями против против ряда приближенных к главе государства людей.

Общество В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады. 662

Кино Подводим итоги Key Buyers Event Key Buyers Event организовала форум-компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры и Правительства Москвы.

Политика Власти отказались от расширения границ Северного морского пути Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом. 3

Общество Деятели искусства и театра призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии» Что важно знать:По делу "Седьмой студии" проходят режиссер, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывшая работница Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор театрального проекта "Платформа" Юрий Итин.

Происшествия Экспертиза признала Ефремова вменяемым Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве. 497

Игры Выход Cyberpunk 2077 снова отложили CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях. 79

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 129