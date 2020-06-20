Политика
Комсомольская правдаСуд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста
Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
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с чего всё началось
Как сообщаетагентство Associated Press, судья Ройс Ламберт подчеркнул, что Болтон позволил себе "играть с национальной безопасностью США", так как опустил процесс проверки, которая призвана пресекать утечку секретных данных при публикации мемуаров за авторством чиновников.Интерфакс11:05
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Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей 11:34
Происшествия
Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 20:25
Музыка
BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Экономика
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
РИА Новости 20:05
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости 15:20
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Футбол
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета 15:19
Политика
Трамп отрицает свою причастность к увольнению прокурора Бермана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который ранее занимался расследованиями против против ряда приближенных к главе государства людей.
Известия 19:02
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК вчера в 23:53
Происшествия
В протестной зоне Сиэтла произошла перестрелка, есть погибшие
Сиэтл, США, 21 июня 2020, 01:47 — REGNUM Стрельба произошла в американском Сиэтле (штат Вашингтон) в зоне, которую заняли протестующие, сообщает пресс-служба местной полиции.
REGNUM 18:47
Кино
Подводим итоги Key Buyers Event
Key Buyers Event организовала форум-компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры и Правительства Москвы.
Фильм Про 06:06
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com вчера в 08:13
Политика
Власти отказались от расширения границ Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Общество
Деятели искусства и театра призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Что важно знать:По делу "Седьмой студии" проходят режиссер, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывшая работница Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор театрального проекта "Платформа" Юрий Итин.
Snob.ru 14:45
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили
CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях.
SM News 02:10
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
На днях ВОЗ решила прекратить испытания данного препарата в качестве средства для лечения пациентов, инфицированных COVID-19.
Evo-rus.com 15:52
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 10:00