Политика

Газета.RuГазета.RuСуд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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Как сообщает
агентство Associated Press, судья Ройс Ламберт подчеркнул, что Болтон позволил себе "играть с национальной безопасностью США", так как опустил процесс проверки, которая призвана пресекать утечку секретных данных при публикации мемуаров за авторством чиновников.
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Джон Болтон
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Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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