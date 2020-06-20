с чего всё началось

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 441

Транспорт На юге Москвы затопило несколько дорог Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД. 37

Наука Чувство справедливости у собак не зависит от свойств породы В результате эксперимента выяснилось, что собаки различных пород одинаково негативно реагируют на несправедливость — статистические различия в отказе давать лапу при несправедливом вознаграждении были незначительны. 2

Политика Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 561

Шоу-бизнес Сильно похудевший Басков поразил россиян Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. 28

Общество В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис. 2

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 254