Политика
Газета.RuСуд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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с чего всё началось
Суд разрешил опубликовать книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» экс-советника президента США Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, сообщает Associated Press в субботу, 20 июня.Известия12:29
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Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Наука
Чувство справедливости у собак не зависит от свойств породы
В результате эксперимента выяснилось, что собаки различных пород одинаково негативно реагируют на несправедливость — статистические различия в отказе давать лапу при несправедливом вознаграждении были незначительны.
Популярная механика 03:13
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Политика
Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая
Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Life.ru 12:58
Игры
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино
Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене.
ТВ Центр 07:27
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Общество
В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих
Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Авто
Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе
Ранее портал "Новые автомобили" писал, что АвтоВАЗ приостановил разработку новых моделей из-за кризиса, но исключением стал именно универсал Largus FL.
Новые автомобили 12:37
Экономика
Сбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы
Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
Единый банк вчера в 03:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Музыка
Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев
Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни.
RT на русском 09:03
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях историей Второй мировой войны
Напомним, статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня.
RuNews24.ru 10:32
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 18 июня в 17:00
Общество
В Пекине установили первоисточник новой вспышки коронавируса
Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru вчера в 19:44
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38