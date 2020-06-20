Политика
Газета.RuСуд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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с чего всё началось
Бывший советник президента США Джон Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за публикацию своих мемуаров о работе в Белом доме, заявил глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter.Газета.Ru11:32
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Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple
По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд.
МонаВиста 10:55
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Игры
Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4
Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
LoginCasino.com 18 июня в 05:15
Политика
Посол РФ в Вашингтоне раскрыл военные планы США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, куда направлены военные планы США.
Газета.Ru 11:50
Общество
Названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Бананы содержат большое количество полезных микроэлементов, однако их не стоит сочетать с некоторыми продуктами из-за возможного вреда организму.
Вечерняя Москва 11:35
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве
В столице на Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте «ТВ Центр».
РИАМО 04:39
Общество
Московские власти назвали причину подтоплений в городе
Подтопления в Москве возникли из-за листвы, которая попала в канализацию.
Известия 12:06
Кино
Netflix задействует в новом проекте актрису из «Великолепного века»
Бурджу Бириджик, популярная турецкая актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix .
Радио Комсомольская правда 03:00
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости вчера в 13:11
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Футбол
«Зенит» открыл счет в матче с ЦСКА
На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет. При подаче Вячеслава Караваева с углового мяч забил защитник Бранислав Иванович.
Piter.tv 12:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа
Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
Paparazzi.ru вчера в 11:23
Кино
Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы
Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто
Цены на весь свой модельный ряд в начале июня поднял УАЗ – на 2,7 – 3,9%. Его примеру последовали Subaru и Genesis – на 3,4 – 7,3% и 1,1 – 2,4% соответственно.
CarsWeek.ru 18 июня в 01:27
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
В Подмосковье с 25 июня возобновят работу все магазины
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с четверга, 25 июня, в смогут возобновить работу магазины любой площади и салоны красоты.
ТК Звезда вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Вдова Хворостовского рассказала, о чём просил её муж перед смертью
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс рассказала о последних днях своего мужа.
News.ru вчера в 23:10
Происшествия
Бургомистра бельгийского города Брюгге ранили ножом в шею
Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс 08:35
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Гаджеты
Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro выйдут в срок
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com вчера в 04:22
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
RT на русском 11:01
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22