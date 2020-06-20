Политика

Газета.RuГазета.RuСуд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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Бывший советник президента США Джон Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за публикацию своих мемуаров о работе в Белом доме, заявил глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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