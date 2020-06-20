Политика
Газета.RuСуд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Космос
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv 17 июня в 04:56
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
RT на русском 15:52
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Космос
Планетам разрешили формироваться у очень молодых протозвезд
Наблюдения показали, что молодые газопылевые диски вокруг протозвезд имеют в несколько раз больше доступного «строительного материала» по сравнению с более зрелыми дисками, что хорошо объясняет появление известных нам планетных систем.
N+1 вчера в 09:11
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Энергетика
Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну.
ТАСС 18 июня в 07:03
Армия и оружие
В США был совершён запуск авиабомбы StormBreaker
Первыми оружие получат истребители F/A-18E/F Super Hornet, а также F-15 Eagle, затем - F-35 Lightning II.
Discover24 12:35
Общество
Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Piter.tv вчера в 02:06
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.
Аргументы недели 04:58
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Армия и оружие
Неизвестную подлодку заметили у японских территориальных вод
Неизвестную подводную лодку обнаружили военнослужащие сил самообороны Японии прилежащей к южным территориальным водам страны зоне, сообщается 19 июня на странице официального аккаунта министерства обороны Японии в Twitter.
Известия 07:35
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 03:09
Общество
В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
Кино
Умер звезда «Чужого» и «Властелина колец» Иэн Холм
В возрасте 88 лет скончался британский актер сэр Иэн Холм, 19 июня сообщил его агент изданию Guardian.
ИА Красная Весна вчера в 08:49
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Киберспорт
Nigma обыграла B8 на Beyond Epic
Cyber.sports.ru вчера в 15:56
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Новый симптом заражения коронавирусом обнаружен
Через некоторое время стало известно, что пациентка недавно прибыла с территории Азии, в то время, когда там фиксировали немалое число заражений COVID-19.
Evo-rus.com 13:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33