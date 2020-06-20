Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 490

Космос Китай успешно вывел на орбиту три спутника Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC). 8

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.

Космос Планетам разрешили формироваться у очень молодых протозвезд Наблюдения показали, что молодые газопылевые диски вокруг протозвезд имеют в несколько раз больше доступного «строительного материала» по сравнению с более зрелыми дисками, что хорошо объясняет появление известных нам планетных систем. 1

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 336

Космос Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей. 5

Энергетика Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. 4,4K

Общество Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил. 15

Армия и оружие Неизвестную подлодку заметили у японских территориальных вод Неизвестную подводную лодку обнаружили военнослужащие сил самообороны Японии прилежащей к южным территориальным водам страны зоне, сообщается 19 июня на странице официального аккаунта министерства обороны Японии в Twitter. 128

Общество В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal. 660

Общество В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом "В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 852

Здоровье Новый симптом заражения коронавирусом обнаружен Через некоторое время стало известно, что пациентка недавно прибыла с территории Азии, в то время, когда там фиксировали немалое число заражений COVID-19. 152