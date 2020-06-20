Политика

Газета.RuГазета.RuСуд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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Трамп заявил о своей победе над Болтоном на суде

Газета.Ru12:57

Суд в США отклонил иск Минюста о запрете на публикацию книги Болтона

RT на русском11:13

Болтон должен «заплатить высокую цену» за публикацию книги, заявил Трамп

РИА Новости12:06

Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Болтона

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Суд в США вопреки позиции Минюста разрешил опубликовать мемуары Болтона

РБК11:41

Трамп считает, что Болтон должен понести серьезную ответственность за публикацию мемуаров

ТАСС11:22

Трамп пообещал, что Болтон «дорого заплатит» за публикацию мемуаров

Взгляд.ру11:41
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Космос

Китай успешно вывел на орбиту три спутника

Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv 17 июня в 04:56
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла

RT на русском 15:52
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В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм

Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
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Планетам разрешили формироваться у очень молодых протозвезд

Наблюдения показали, что молодые газопылевые диски вокруг протозвезд имеют в несколько раз больше доступного «строительного материала» по сравнению с более зрелыми дисками, что хорошо объясняет появление известных нам планетных систем.
N+1 вчера в 09:11
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
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Космос

Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу

Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Энергетика

Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну.
ТАСС 18 июня в 07:03
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Армия и оружие

В США был совершён запуск авиабомбы StormBreaker

Первыми оружие получат истребители F/A-18E/F Super Hornet, а также F-15 Eagle, затем - F-35 Lightning II.
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Общество

Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Piter.tv вчера в 02:06
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Общество

Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.
Аргументы недели 04:58
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
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Армия и оружие

Неизвестную подлодку заметили у японских территориальных вод

Неизвестную подводную лодку обнаружили военнослужащие сил самообороны Японии прилежащей к южным территориальным водам страны зоне, сообщается 19 июня на странице официального аккаунта министерства обороны Японии в Twitter.
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
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Общество

В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 03:09
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Общество

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
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Происшествия

Полиция в Рединге оцепила парк после сообщений о нападении

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Кино

Умер звезда «Чужого» и «Властелина колец» Иэн Холм

В возрасте 88 лет скончался британский актер сэр Иэн Холм, 19 июня сообщил его агент изданию Guardian.
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
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Происшествия

Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду

Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
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Nigma обыграла B8 на Beyond Epic

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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Здоровье

Новый симптом заражения коронавирусом обнаружен

Через некоторое время стало известно, что пациентка недавно прибыла с территории Азии, в то время, когда там фиксировали немалое число заражений COVID-19.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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