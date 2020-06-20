Политика
BFM.ruАмериканский суд разрешил опубликовать скандальную книгу Джона Болтона
Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, и Минюст посчитал, что в своей книге он раскрывает секретную информацию. Поскольку Болтон отказался отдать книгу на проверку в администрацию президента, Минюст просил суд запретить публикацию.
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Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции
BFM.ru вчера в 17:12
Происшествия
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
Свободная Пресса 05:45
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Экономика
Airbus начала подготовку реструктуризации компании на фоне пандемии
План по реструктуризации компании в связи с кризисом в авиаотрасли на фоне пандемии коронавируса готовит глава европейской авиационно-космической корпорации Airbus Гийом Фори, 20 июня сообщила газета La Tribune.
ИА Красная Весна 10:20
Футбол
Весь состав московского «Динамо» ушел на карантин
Известия 17:59
Политика
Путин оценил заслуги медиков в снижении смертности от коронавируса
Президент России Владимир Путин оценил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и отметил, что им удалось достигнуть минимума потерь от этой инфекции.
Lenta.ru 14:30
Политика
Трамп заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Индия перебросила на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребители для укрепления своих вооруженных сил после произошедшего инцидента на индийско-китайской границе, в ходе которого погибли 20 индийских военнослужащих.
REGNUM 20:48
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Происшествия
В Калининградской области загорелся детский дом
Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Кино
Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
Спорт
FIFA 21 выйдет 9 октября, цена FIFA в России – 3499 рублей
FIFA 21 выйдет 9 октября для PC, PS4 и Xbox One. В Steam появилась страница игры. Стандартное издание FIFA 21 стоит 3499 рублей на PC.
Cyber.sports.ru 18 июня в 19:14
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion вчера в 15:34
Общество
Названы причины, по которым могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера.
Online47.ru 20:17
Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
В 2020 году на военном параде, который пройдёт в Москве 24 июня, впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Популярная механика вчера в 08:00
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты 17:09
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
Военное дело вчера в 01:07
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Музыка
Озвучены даты проведения «Евровидения» в 2021 году
Музыкальный конкурс «Евровидение» опубликовал даты проведения песенного конкурса в 2021 году.
Родной город 18 июня в 10:53