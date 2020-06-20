Политика

BFM.ruBFM.ruАмериканский суд разрешил опубликовать скандальную книгу Джона Болтона

Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, и Минюст посчитал, что в своей книге он раскрывает секретную информацию. Поскольку Болтон отказался отдать книгу на проверку в администрацию президента, Минюст просил суд запретить публикацию.
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Джон Болтон
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Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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