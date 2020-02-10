Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
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В Пензе вынесли приговор фигурантам дела «Сети»

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23 минуты и 86 лет тюрьмы на всех. В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»

Новая газета07:55

Как велось расследование дела «Сети»

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В Пензе вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть»*

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Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным

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Фонтанка.Ру04:11

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Медиазона03:20
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Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

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Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
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Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы

Граждан Украины, которых во вторник эвакуируют из Уханя, поместят на карантин в учреждения санаторного типа.
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Мутант из фильма «Люди Икс» в первые появится в продолжении картины «Капитан Марвел».
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

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