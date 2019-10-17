Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.
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Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов»

РБК17:07

Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал «Игра престолов»

РИА Новости15:12

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС15:06

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русском14:58

Дмитрий Захарченко наговорил на полгода

Коммерсантъ16:08

Экс-полковнику Захарченко сократили срок на полгода

Известия15:08

Полковнику-миллиардеру Захарченко смягчили приговор

Lenta.ru15:01
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Политика

Зеленский озвучил условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых "формула Штайнмайера" будет включена в украинское законодательство.
Деловое.ТВ 02:34
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Происшествия

В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Происшествия

В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу

17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста 04:31
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Интерфакс 22:15
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.
РИА Новости 20:11
Здоровье

Алексей Цыденов рассказал, как спасал своего ребёнка, который находился при смерти

Родители рассказали Алексею Цыденову о своёй опыте получения медицинской помощи в лечебных учреждениях республики, об их недостаточной оснащённости, равнодушии отдельных медработников и чиновников, а также об отказах в выдаче бесплатных лекарств, положенных малолетним детям.
Информ Полис online 22:26
Политика

Путин пообещал «киношникам» бесплатное второе высшее образование

Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».
News.ru 11:43
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Авто

Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge

Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня вчера в 15:17
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Армия и оружие

Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией

США, как и обещали, смогли надавить на Эрдогана и прекратить огонь на части северо-востока Турции, что вернуло напряженное состояние военных действий в более спокойное русло.
ГЛАС.RU 20:23
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол

Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU 21:43
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто

Сахалинцев приглашают на автогонки

Автогонки Импульс состоятся на Сахалине. Они пройдут на аэродроме Пушистый .
АСТВ 21:47
Происшествия

В США в ящике с бетоном нашли тело пропавшей модели

Известия 21:53
Происшествия

В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Областная газета 07:35
Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила свои первые мониторы

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Авто

Пора «переобуваться» – когда нужно менять летние шины на зимние

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Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Происшествия

Дело сбитого под Кировом мальчика передано в особый отдел СК

RT на русском вчера в 03:54
Политика

Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск

17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Интерфакс вчера в 10:59
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Политика

Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit

Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Известия 21:20
Хоккей

Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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