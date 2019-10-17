Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.
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Дмитрий Захарченко наговорил на полгода

Коммерсантъвчера в 16:08

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко

Эхо Москвывчера в 23:31

Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов»

РБКвчера в 17:07

Россиянину в Белоруссии увеличили срок лишения свободы за ввоз наркотиков с 12 до 15 лет

ТАСС02:57

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русскомвчера в 14:58

Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал «Игра престолов»

РИА Новостивчера в 15:12

Полковнику-миллиардеру Захарченко смягчили приговор

Lenta.ruвчера в 15:01
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Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Экономика

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В мэрии Челябинска опровергли визит силовиков с обысками

В Следственном комитете уверяют, что работа по уголовному делу идёт, при этом визит в мэрию не подтверждают и не отрицают.
Pchela.News 02:10
Авто

ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Недвижимость

Пользуются ли небольшие студии популярностью у барнаульцев и кто их покупает?

"Российская газета" отмечает рост интереса к малогабаритному жилью. Речь идет о студиях площадью 15-29 квадратных метров.
Толк вчера в 20:56
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Здоровье

Названы первые признаки возможного тромба

По словам врачей, существует несколько ранних признаков возможного тромбоза.
Московский Комсомолец 16 октября в 23:59
Здоровье

Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья

Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.
Соловей.Инфо 03:07
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9% против 0,9% во втором квартале.
РЕН ТВ вчера в 22:27
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Игры

Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds

За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Gmbox.ru 03:12
Шоу-бизнес

Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров

Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! вчера в 11:43
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Космос

Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами

Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Общество

Испанец не смог объяснить переводы денег ФБК, из‑за которых фонд признали «иностранным агентом»

«Медуза» отмечает, что испанец не смог объяснить, почему он это сделал, и ему не удалось произнести название фонда.
Медиазона 02:54
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Авто

«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали

Судя фото, опубликованным на сайте Роспатента, "Русскому Прадо" достанется иной информационно-развлекательный комплекс, модернизированный центральный тоннель с другим рычагом КПП, электронный "ручник" и удобный подлокотник.
Новые автомобили вчера в 06:14
Происшествия

Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили

В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
РБК 01:51
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 16 октября в 21:08
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Экономика

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В Якутии пассажирский самолет АН-148 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Известия вчера в 21:20
Происшествия

В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома

РИА Новости 02:18
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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