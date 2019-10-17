Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.

Армия и оружие Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.

Экономика Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.

Политика В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.

Происшествия На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.

Происшествия В мэрии Челябинска опровергли визит силовиков с обысками В Следственном комитете уверяют, что работа по уголовному делу идёт, при этом визит в мэрию не подтверждают и не отрицают.

Шоу-бизнес Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Здоровье Названы первые признаки возможного тромба По словам врачей, существует несколько ранних признаков возможного тромбоза.

Здоровье Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.

Экономика Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9% против 0,9% во втором квартале.

Армия и оружие США задумались об отказе от авианосцев Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.

Игры Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.

Шоу-бизнес Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.

Космос Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Авто «Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали Судя фото, опубликованным на сайте Роспатента, "Русскому Прадо" достанется иной информационно-развлекательный комплекс, модернизированный центральный тоннель с другим рычагом КПП, электронный "ручник" и удобный подлокотник.

Происшествия Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.

Общество Россияне едят слишком много яиц В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Экономика ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.