Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
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с чего всё началось

«Московское дело». Третий день апелляции на приговор Ивану Подкопаеву

После вступления в дело нового адвоката Подкопаев объявил, что больше не признает вину, и расценивает свои действия на акции как «защиту гражданских прав». В итоге судья Елена Лаврова снизила наказание Подкопаеву с трех до двух лет колонии.
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Подробнее о событии

Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

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Суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву после отказа от признания вины

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Мосгорсуд сократил на год приговор фигуранту «дела 27 июля» Подкопаеву

Интерфакс06:04

Мосгорсуд смягчил на один год наказание Подкопаеву по делу о беспорядках 27 июля

ТАСС05:38

Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

РИА Новости05:20

Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляции на приговор двум фигурантам так называемого «московского дела»

Эхо Москвы11:20

Мосгорсуд смягчил приговор И.Подкопаеву за нападение на росгвардейцев на акции 27 июля

Агентство Москва05:17
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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