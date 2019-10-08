Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
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с чего всё началось

«Московское дело». Третий день апелляции на приговор Ивану Подкопаеву

После вступления в дело нового адвоката Подкопаев объявил, что больше не признает вину, и расценивает свои действия на акции как «защиту гражданских прав». В итоге судья Елена Лаврова снизила наказание Подкопаеву с трех до двух лет колонии.
Медиазона03:21

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Мосгорсуд смягчил на один год наказание Подкопаеву по делу о беспорядках 27 июля

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Суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву после отказа от признания вины

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Мосгорсуд смягчил приговор И.Подкопаеву за нападение на росгвардейцев на акции 27 июля

Агентство Москва05:17

Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

Москва 2405:23

Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

РИА Новости05:20

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Подкопаеву

Коммерсантъ05:23

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву с трех до двух лет колонии

Эхо Москвы06:30
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
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Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
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Политика

Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

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Газета.Ru 06:36
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Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Lenta.ru 06:17
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника

Известно, что родители певца заказывали монумент на собственные деньги. Дмитрий Хворостовский боролся с опухолью головного мозга два года.
Суть событий 05:19
Кино

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 07 октября в 04:25
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

Эффективность российского спецназа оценили в Польше

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
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Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Lenta.ru 06:15
Экономика

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Общество

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах

Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.
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Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

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Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

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Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Общество

РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех

В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
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Елена Малышева назвала пять профессий с наибольшим риском инсульта

Елена Малышева в новом выпуске рассказала, специалисты каких профессий попадают в зону риска возникновения инсульта.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила свой роман с баскетболистом Янисом Тимма

Анна Седокова, как считают поклонники, подтвердила свой роман с баскетболистом Янисом Тиммом новым совместным с ним фото.
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