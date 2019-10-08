Происшествия
RT на русскомСуд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
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с чего всё началось
После вступления в дело нового адвоката Подкопаев объявил, что больше не признает вину, и расценивает свои действия на акции как «защиту гражданских прав». В итоге судья Елена Лаврова снизила наказание Подкопаеву с трех до двух лет колонии.Медиазона03:21
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