Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
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«Московское дело». Третий день апелляции на приговор Ивану Подкопаеву

После вступления в дело нового адвоката Подкопаев объявил, что больше не признает вину, и расценивает свои действия на акции как «защиту гражданских прав». В итоге судья Елена Лаврова снизила наказание Подкопаеву с трех до двух лет колонии.
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Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

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