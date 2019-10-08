После вступления в дело нового адвоката Подкопаев объявил, что больше не признает вину, и расценивает свои действия на акции как «защиту гражданских прав». В итоге судья Елена Лаврова снизила наказание Подкопаеву с трех до двух лет колонии.

с чего всё началось

Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

Футбол Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Общество Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.

Авто Skoda опубликовала изображение нового Skoda Rapid Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.