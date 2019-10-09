После вступления в дело нового адвоката Подкопаев объявил, что больше не признает вину, и расценивает свои действия на акции как «защиту гражданских прав». В итоге судья Елена Лаврова снизила наказание Подкопаеву с трех до двух лет колонии.

с чего всё началось

Мосгорсуд изменил приговор Ивану Подкопаеву - фигуранту "московского дела" - с трех лет до двух лет колонии. Как передает "МБХ медиа", суд признал смягчающим обстоятельством денежную компенсацию вреда пострадавшим. Сам Подкопаев в суде заявил, что отказывается от ранее данных показаний.

Политика Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.

Армия и оружие Турция нанесла авиаудары по сирийским населённым пунктам Авиация наносит интенсивные удары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также наносятся артиллерийские удары, — передаёт сирийский телеканал Ikhbariya.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".

Происшествия Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался.

Футбол Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео 20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.

Авто «Заряженный» BMW M8 Gran Coupe дополнил гамму В гамму модификаций нового семейства BMW 8 серии добавилась самая мощная «четырёхдверка» M8 Gran Coupe.

Армия и оружие National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.

Шоу-бизнес Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Политика Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17 Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Общество В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.

Армия и оружие Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.

Армия и оружие Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.