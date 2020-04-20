Общество

Газета.RuГазета.RuСуд смягчил срок активисту Котову

Мосгорсуд пересмотрел дело активиста Котова и снизил срок отбывания в колонии до полутора лет, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. "Мосгорсуд решил назначить Котову наказание в виде полутора лет колонии", - сказала адвокат.
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Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии

РИА Новости10:13

Мосгорсуд сократил до 1,5 года колонии срок активисту Котову за нарушение правил митинга

ТАСС10:09

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Котову

Коммерсантъ09:47

Приговор активисту Котову по «дадинской статье» смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Интерфакс09:49

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову

Дождь09:17

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

RT на русском10:01

Суд cократил срок московскому активисту Константину Котову до 1,5 лет колонии

Новая газета09:47
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

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Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
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В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
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Общество

Коронавирус выявлен уже в 27 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 районах и городских округах (включая Нижний Новгород) Нижегородской области.
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Общество

Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
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Происшествия

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
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Футбол

Блаттер заявил, что отстранен от футбола не из-за России

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что отстранение Блаттера стало местью его врагов за поддержку России при выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
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Общество

Названы серьезные очаги коронавируса в России

В ряде российских регионов есть серьезные очаги распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:36
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Футбол

Президент УЕФА рассказал о проведении футбольных матчей без зрителей

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о готовности проводить чемпионаты и еврокубки без зрителей.
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса

Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
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Экономика

Губернатор Красноярского края представил антикризисный план

Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
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Шоу-бизнес

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег

Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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Ростовский губернатор потребовал изменить схему выдачи спецпропусков

Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 16:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от руководства Ростова-на-Дону изменить схему выдачи спецпропусков, которые начнут действовать на территории города-миллионника с 23 апреля, передаёт ИА REGNUM.
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Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
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Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
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Биатлон

СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону

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Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
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Общество

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
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