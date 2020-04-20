Общество
Газета.RuСуд смягчил срок активисту Котову
Мосгорсуд пересмотрел дело активиста Котова и снизил срок отбывания в колонии до полутора лет, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. "Мосгорсуд решил назначить Котову наказание в виде полутора лет колонии", - сказала адвокат.
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Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Коронавирус выявлен уже в 27 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 районах и городских округах (включая Нижний Новгород) Нижегородской области.
Время Н 18 апреля в 10:58
Общество
Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
Происшествия
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
Футбол
Блаттер заявил, что отстранен от футбола не из-за России
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что отстранение Блаттера стало местью его врагов за поддержку России при выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
ProstoProSport 04:29
Общество
Названы серьезные очаги коронавируса в России
В ряде российских регионов есть серьезные очаги распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:36
Футбол
Президент УЕФА рассказал о проведении футбольных матчей без зрителей
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о готовности проводить чемпионаты и еврокубки без зрителей.
News.ru 04:33
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Экономика
Губернатор Красноярского края представил антикризисный план
Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
7 канал Красноярск 08:54
Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro 08:01
Хоккей
Гарнетт: годы в России изменили мою жизнь, я снова начал получать удовольствие от игры
Известный голкипер Майкл Гарнетт, игравший в России за «Нефтехимик», ХК МВД, московское «Динамо» и «Трактор», подвёл итоги своей карьеры.
Чемпионат 09:41
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Авто
АвтоВАЗ изменил условия гарантии на автомобили Lada
Новые автомобили 05:00
Армия и оружие
Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»
Взгляд.ру 07:26
Общество
Ростовский губернатор потребовал изменить схему выдачи спецпропусков
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 16:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от руководства Ростова-на-Дону изменить схему выдачи спецпропусков, которые начнут действовать на территории города-миллионника с 23 апреля, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 09:15
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48