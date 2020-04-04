Происшествия
ИнтерфаксСуд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании. Как сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов города, Александров отправится в СИЗО как минимум до 9 мая.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
Шоу-бизнес
Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой
Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
Происшествия
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуево завершены
Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области завешены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
В Челябинской области нарушителей карантина оштрафовали на 15 тысяч
На 15 тыс. рублей оштрафовали 45-летнюю и 42-летнюю женщин, которые не соблюдали режим самоизоляции.
Энергетика
Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Происшествия
В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19
Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.
Экономика
В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Экономика
Экономист Делягин спрогнозировал рост преступности в стране
Российский экономист Михаил Делягин выступил с обращением к пользователям соцсетей, сообщает ИА DEITA.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Здоровье
В Дагестане начался этап массового распространения коронавируса
В Дагестане начался 4 этап распространения коронавируса – массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.