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Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

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Гаджеты Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.

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