Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании. Как сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов города, Александров отправится в СИЗО как минимум до 9 мая.
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Экс-главу «Метростроя» Александрова снова арестовали и отправили в СИЗО

Петербургский дневник00:16

Предполагаемые сообщники экс-главы «Метростроя» дали на него показания по делу о растрате

ТАССвчера в 20:32

Экс-главу «Метростроя» вновь заключили под стражу по делу о растрате

Невские Новостивчера в 17:25

Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова снова арестовали

78.ruвчера в 17:31

Бывшего директора «Метростроя» снова отправили в СИЗО. До компании могло не дойти 730 млн от стройки на Левашовском

Фонтанка.Рувчера в 17:32

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Интерфаксвчера в 17:19

Экс-главу «Метростроя» вернули в СИЗО

Мойка78вчера в 16:53
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Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.
Мой Брянск 03 апреля в 10:30
Гаджеты

Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google

Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.
Letnews.ru 02:27
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
Общество

Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса

Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Известия вчера в 21:30
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Tverigrad.ru 02 апреля в 02:01
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса

В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Союзное Вече 03 апреля в 04:44
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 02:28
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев расширил меры социальной поддержки жителей региона из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 15:51
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
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