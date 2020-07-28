Общество
Московский КомсомолецСуд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний
Сахалинский областной суд отменил решения Южно-Сахалинского городского суда об аресте активов компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», сказано на официальном сайте суда. Компании принадлежат бизнесмену Олегу Кану, известному как «крабовый король».
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Суд снял арест с активов крабовых компаний, долю в которых намеревалась купить Ксения Собчак
Эхо Москвывчера в 21:06
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Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
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Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
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ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru вчера в 10:21
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Траты выросли на 55% по сравнению с июлем 2019 года, средний чек на набор первоклассника вырос до 712 рублей.
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Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
Общество
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Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
В социальной сети артистка очень редко размещает фото, так что очередной снимок поклонники певицы восприняли с восторгом.
Evo-rus.com 01:10
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В Японии ученые оживили микробы, жившие 100 млн лет назад
Ученые оживили микробы, которые обитали на нашей планете более 101,5 млн лет назад.
ToDay News Ufa 02:01
Общество
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Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
За сутки в России выявлено 5 475 случаев коронавируса
В России за последние сутки выявлено еще 5 475 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:46
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о трудоустройстве женщин с детьми которые находятся на декрете.
Лезги газет 00:31
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста 27 июля в 07:50
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47
Футбол
Месси стал лидером по количеству незабитых пенальти в XXI веке
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке среди игроков топ-5 лиг Европы, сообщает Transfermarkt.
Газета.Ru 03:01
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В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Хоккей
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Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news вчера в 06:48
Происшествия
В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию
Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.
РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Здоровье
Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
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