Общество
Московский КомсомолецСуд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний
Сахалинский областной суд отменил решения Южно-Сахалинского городского суда об аресте активов компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», сказано на официальном сайте суда. Компании принадлежат бизнесмену Олегу Кану, известному как «крабовый король».
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Суд снял арест с активов крабовых компаний, долю в которых намеревалась купить Ксения Собчак
Эхо Москвывчера в 21:06
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Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации
Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Шатова
«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Олега Шатова.
Спорт-Экспресс 03:05
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
Газета.Ru вчера в 09:42
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ вчера в 08:49
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Общество
Совфед: кальянным придется отказаться от меню
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и один из автора антитабачного закона заявил, что распространение данного закона на электронные сигареты, вейпы и кальяны не запрещает работу заведения с кальянами.
ФедералПресс 01:40
Авто
Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений
32CARS.ru вчера в 08:39
Здоровье
Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье
В Приморье за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае возросло до 77.
EastRussia вчера в 22:43
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Здоровье
Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели
Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.
REGNUM 03:11
Общество
Законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга опубликован
В екатеринбургской "Областной газете" был опубликован законопроект о прямых выборах мэра города.
Екатеринбург в эфире 02:29
Общество
В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию
Уфа, 28 июля 2020, 15:55 — REGNUM 33 участника единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии получили 100 баллов в Башкирии.
REGNUM вчера в 08:55
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс вчера в 06:29
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13