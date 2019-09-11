Общество

RT на русскомRT на русскомСуд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде

Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.
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с чего всё началось

Дело «Седьмой студии». День 36

Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.
Медиазона03:21

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Защита фигурантов дела «Седьмой студии» считает законным решение суда

РИА Новости10:27

В РАМТ прокомментировали снятие подписки о невыезде с Софьи Апфельбаум

ТАСС12:14

Что произошло за день: среда, 11 сентября

Интерфакс13:30

Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру

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Как развивалось дело «Седьмой студии»

Коммерсантъ12:58

«Эти приключения только укрепили нашу семью»: Алексей Малобродский и его жена Татьяна Лукьянова пришли в студию Дождя после поворотного решения в деле «Седьмой студии»

Дождь14:38

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии»

Медиазона09:34
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Наука

Современная медицина обречена на застой без генетических манипуляций

Хороший пример – история рождения анатомии, без знания которой невозможно себе представить биологию и медицину.
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Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

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Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
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Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение

Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
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Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика

Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы

Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко.
РБК 13:59
Гаджеты

Три камеры нового айфона. Стив Джобс перевернулся бы в гробу

Злые языки продолжают твердить, что появление нескольких камер на корпусе неэстетично и что в будущем весь корпус смартфона можно утыкать камерами.
Вечерняя Москва 08:56
Общество

МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Авто

Хэтчбек Hyundai i10 N Line оснастили литровым турбомотором

На автосалоне во Франкфурте компания Hyundai показала "заряженный" хэтчбек i10 в модификации N Line.
Тарантас Ньюс 09:41
Политика

МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев

Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
Общество

Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино

Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Политика

МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину

Россия обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
RT на русском 14:48
Авто

General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей

Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета 11:13
Происшествия

В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес

РИА Новости 14:10
Происшествия

Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Технологии

РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi

Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.
Ведомости 11:22
Политика

Трамп рассказал об ошибках Болтона

Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости 14:15
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
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Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 09 сентября в 10:57
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал имя его будущего соперника

Вести.Ru 14:30
Футбол

Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»

Бомбардир.ру 12:17
Политика

Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Армия и оружие

Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона

В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Армия и оружие

Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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