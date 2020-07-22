Происшествия

Право.руПраво.руСуд сократил срок ареста обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

Защита бывших полицейских нашла в этом решении серьёзные процессуальные нарушения. Суд продлил арест полицейских, обвиняемых по «делу Голунова» 2 июня Басманный районный суд продлил Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову срок содержания под стражей до 7 сентября.
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с чего всё началось

Мосгорсуд сократил срок ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС10:09

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Продление ареста отменили четырем обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы15:01

Суд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

РБК10:39

Мосгорсуд отменил продление ареста полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ10:06

Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости10:20

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение материал о продлении ареста фигурантам «дела Голунова»

Интерфакс10:11

Мосгорсуд сократил срок ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

ТАСС10:09

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста обвиняемым по делу Голунова полицейским

Известия10:31
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