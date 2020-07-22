Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Защита бывших полицейских нашла в этом решении серьёзные процессуальные нарушения. Суд продлил арест полицейских, обвиняемых по «делу Голунова» 2 июня Басманный районный суд продлил Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову срок содержания под стражей до 7 сентября.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о бандитизме в отношении восьми иркутян Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении восьми жителей Иркутска, обвиняемых в бандитизме, сообщается 22 июля на сайте СКР. 11

Общество Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.

Транспорт Регулярное авиасообщение появится между Северными Курилами и Камчаткой Регулярное авиасообщение откроют в августе между Северными Курилами и Камчаткой.

Футбол «Спартак» обыграл «Рубин», забив два гола с пенальти «Рубин» забил гол на 45-й минуте встречи, футболист команды Иван Игнатьев также направил мяч в ворота соперников с пенальти.

Футбол Роналду забил 30 голов за сезон и повторил рекорд 1948 года Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. 1

Политика Трамп направил федеральные силы в города для борьбы с преступностью Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу. 9

Происшествия Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста. 54

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 190

Политика Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 366