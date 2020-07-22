Происшествия
Право.руСуд сократил срок ареста обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским
Защита бывших полицейских нашла в этом решении серьёзные процессуальные нарушения. Суд продлил арест полицейских, обвиняемых по «делу Голунова» 2 июня Басманный районный суд продлил Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову срок содержания под стражей до 7 сентября.
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с чего всё началось
Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС10:09
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