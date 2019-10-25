с чего всё началось

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.

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Политика Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.

Музыка Певец из Забайкалья прошёл слепые прослушивания шоу «Голос» Певец из Забайкальского края Владимир Коновалов прошёл слепые прослушивания шоу «Голос» восьмого сезона, выпуск вышел в эфире 25 октября.

Здоровье За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.

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Футбол Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго «В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.

Фигурное катание Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.

Общество Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.

Культура Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории «Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.

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