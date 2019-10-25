Общество
REGNUMСуд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского журнала The Nation о российском миллиардере Олеге Дерипаске (Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд), говорится в материалах, размещенных в картотеке судебных дел.Ведомости09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 20:56
Музыка
Певец из Забайкалья прошёл слепые прослушивания шоу «Голос»
Певец из Забайкальского края Владимир Коновалов прошёл слепые прослушивания шоу «Голос» восьмого сезона, выпуск вышел в эфире 25 октября.
Чита.Ру 20:42
Здоровье
За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза
По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Аргументы и Факты 15:01
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:30
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
RT на русском 16:30
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
News.ru 10:53
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Технологии
Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10
Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.
Экономика сегодня 14:04
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 21:17
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Единоборства
Боксер Гвоздик впервые обратился к болельщикам после нокаута
Украинский боксер Александр Гвоздик высказался после поражения от россиянина Артура Бетербиева. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Газета.Ru 16:32
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 06:32
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика
Сорос определился с кандидатом на пост президента США
Финансист и основатель НКО "Открытое общество" Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году, назвав ее "самым квалифицированным претендентом" на кресло в Овальном кабинете, передает телеканал CNBC.
ИА "Реалист" 20:18
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21