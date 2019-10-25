Общество
РБКСуд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation. «Удовлетворить иск в полном объеме», — говорится в электронной карточке дела.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского журнала The Nation о российском миллиардере Олеге Дерипаске (Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд), говорится в материалах, размещенных в картотеке судебных дел.Ведомости09:37
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Происшествия
По факту расстрела солдат в Забайкалье возбуждено уголовное дело
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
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Общество
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Экономика
МТС окончательно решила не уходить с американской биржи
Совет директоров МТС окончательно утвердил решение сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.
Культура
Стал известен самый страшный сериал в истории
Сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" назвали самым страшных хоррор-сериалов всех времен.
Футбол
В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого
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Общество
Бутину освободили из американской тюрьмы
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Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
Авто
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Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Политика
Лавров заявил о готовности России помочь Зеленскому с Донбассом
Россия надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет решить конфликт в Донбассе, сказал в пятницу, 25 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с норвежской коллегой Эриксен Серейде.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
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Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
Происшествия
Солдат-срочник устроил стрельбу в Горном из-за дедовщины
По одной из версий, сегодня в военной части, что находится в Горном, солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам из-за дедовщины.
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может изменить налоговое законодательство России.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Общество
В Макгрегора метнули бутылку с желтой жидкостью
Неизвестный бросил в ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора бутылку во время встречи спортсмена с журналистами в Москве.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Общество
В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
Происшествия
На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом
На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Армия и оружие
Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии
Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.