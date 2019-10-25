с чего всё началось

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation. «Удовлетворить иск в полном объеме», — говорится в электронной карточке дела.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Экономика МТС окончательно решила не уходить с американской биржи Совет директоров МТС окончательно утвердил решение сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.

Футбол В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого Российский футбольный союз (РФС) получил обращение руководства волгоградского «Ротора» в связи с высказываниями главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в одном из выпусков блога Евгения Савина.

Политика Лавров заявил о готовности России помочь Зеленскому с Донбассом Россия надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет решить конфликт в Донбассе, сказал в пятницу, 25 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с норвежской коллегой Эриксен Серейде.

Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Авто В России изменят способ расчета транспортного налога Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может изменить налоговое законодательство России.

Общество В Макгрегора метнули бутылку с желтой жидкостью Неизвестный бросил в ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора бутылку во время встречи спортсмена с журналистами в Москве.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома» В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

Происшествия На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общество Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.