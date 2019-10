Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation. «Удовлетворить иск в полном объеме», — говорится в электронной карточке дела.

