РПЛ
MetaratingsСуд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат»
Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат.ком», который незаконно размещал у себя фрагменты футбольных матчей.
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Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Космос
Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU вчера в 07:01
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.
Российская газета 09:33
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:00
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Происшествия
Фигурант дела об угрозах судье признал вину
Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Вести.Ru 11:08
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о встрече с Путиным
Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
News.ru 10:39
Авто
АвтоВАЗ обнародовал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику
Московский Комсомолец вчера в 20:53
Общество
В Венеции затопило площадь Святого Марка
В Венеции на 70 см оказалась подтоплена площадь Святого Марка.
Московский Комсомолец 08:12
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Общество
Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области
В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
REGNUM 04:42
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Происшествия
На водохранилище в Оренбургской области утонули четверо рыбаков
Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, утонувших во время рыбалки на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 08:50
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году
Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу.
Газета.Ru 08:48
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили новую глобальную версию EMUI 10
Пару дней назад компания Huawei начала распространять стабильную версию своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для флагманских камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, однако речь пока что идет о китайских смартфонах.
iXBT.com 02:06
Хоккей
«Металлург» дома обыграл «Трактор», Потехин сделал дубль
Спорт-Экспресс 11:08
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru 02:21