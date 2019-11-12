РПЛ

MetaratingsMetaratingsСуд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат»

Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат.ком», который незаконно размещал у себя фрагменты футбольных матчей.
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Суд обязал Championat.com удалить трансляции чемпионата России по футболу

РБК08:34

«Чемпионат» отреагировал на заявление «Матч ТВ» о распространении игр РПЛ

РИА Новости10:22

Мосгорсуд удовлетворил иск «Матч ТВ» к «Чемпионату». Ранее на сайт подал в суд «Телеспорт»

Sports.ru08:08

Мосгорсуд обязал Чемпионат.com удалить со своего сайта трансляции Чемпионата России по футболу

Эхо Москвы12:03

Суд обязал Championat.com удалить записи российских футбольных матчей

Ведомости12:16

Суд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат»

Metaratings08:10

Сайту Championat.com суд предписал удалить записи матчей РПЛ

Аргументы и Факты11:05
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Доступная беспроводная мышка Xiaomi получила «усиленную» автономность

Srnsk 10:00
Спорт

Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта

Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию".
Pravda.Ru 02:23
Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
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Эво Моралес рассказал о готовившемся на него покушении

Сошедшего с трапа в аэропорту Мехико бывшего президента Боливии Эво Моралеса встретил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
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Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину

Один из задержанных по делу об угрозах судье Мосгорсуда, Алексей Вересов, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
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«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
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В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
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Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
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Вашингтон подтвердил экстрадицию россиянина Буркова из Израиля в США

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в хакерстве, экстрадирован в США и предстанет перед судом уже во вторник, сообщила РИА Новости представитель минюста США.
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Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Политика

Украина потребовала от России оправданий в суде ООН

Ранее в МИД России заявили, что признание гаагским Международным судом ООН жалобы по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма не предрешает исход дела.
Lenta.ru 12:56
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В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
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Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
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Путин о строительстве космодрома «Восточный»: Воруют сотни миллионов

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Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
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Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Армия и оружие

Израиль сообщил о пуске почти 200 ракет из сектора Газа

РБК 12:52
Космос

NASA представило первый электрический самолет

10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
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Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Авто

Машины в России дорожают при резком падении спроса на них

Спрос на новые автомобили в стране сокращается, а цены на некоторые модели выросли за этот год на 10%.
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ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
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Представитель Зе-президента попалась на взятке 150 тысяч долларов

Сегодня, 12 ноября, на взятке в 150 тысяч долларов была задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

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Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

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Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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