Общество

Газета.RuГазета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Студентке, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, запретили гулять по ночам. До 2029 года

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Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

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