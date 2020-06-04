Общество
Газета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Здоровье
Ещё 298 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у ещё 298 граждан.
Уральский меридиан 03:43
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Космос
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе
Учитывая, что жизнь на Земле возникла из микроорганизмов, а некоторые из них способны выдерживать экстремальные условия, сравнимые с космическими, ученые делают вывод, что при поиске следов жизни в Солнечной системе в первую очередь следует ориентироваться на поиск простейших микроорганизмов.
Радио Sputnik 20:00
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Происшествия
Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»
Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
RT на русском 19:50
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Наука
Ученые выяснили, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Ученые в рамках исследования сумели установить, у кого может иметься иммунитет к коронавирусу.
Актуальные Новости 09:34
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Здоровье
Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни
Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец 15:47
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
Хоккей
НХЛ рассказала о формате плей-офф
Пресс-служба НХЛ рассказала, в каком формате пройдёт плей-офф соревнования.
Sport.ru 16:14
Происшествия
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13:41
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Общество
В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих
В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Владивосток-Новости 01 июня в 23:56
Футбол
АПЛ разрешила проводить пять замен в оставшихся матчах чемпионата
Напомним, что ФИФА разрешила увеличить количество замен с трех до пяти на остаток матчей сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Советский спорт 11:31
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Автоспорт
Два этапа «Формулы-1» могут пройти в Сочи
Автодром в Сочи при должных обстоятельствах может стать местом проведения двух этапов «Формулы-1».
Live24 10:09
Музыка
Niletto и Zivert придут в «Вечерний Ургант»
Zivert и Niletto станут гостями программы "Вечерний Ургант" 4 июня 2020 года.
ИА InterMedia 10:36
Футбол
«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру
Газета.Ru 21:16
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 06:17
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00