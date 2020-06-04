Общество

Газета.RuГазета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Студентке, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, запретили гулять по ночам. До 2029 года

URA.Ru14:40

Суд установил надзор за пытавшейся примкнуть к ИГ Варварой Карауловой и запретил ей покидать дом ночью

Агентство Москва11:42

Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

РИА Новости12:11

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru11:52

Суд установил надзор за Варварой Карауловой и запретил ей находиться вне дома ночью

ТАСС11:46

Суд в Москве установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой

Эхо Москвы20:07

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Московский Комсомолец12:57
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Политика

Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Газета.Ru 09:40
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Происшествия

В Новгородской области задержали «вора в законе»

В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Гаджеты

Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне

В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы.
Аргументы и Факты 20:26
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Гаджеты

Redmi K30 Pro с 12 ГБ ОЗУ уже подешевел в Китае

Всего неделю назад компания Redmi выпустила в Китае топовую версию смартфона Redmi K30 Pro, которая отличается 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.
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Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

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Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

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Политика

Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
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Космос

«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Newstracker.ru вчера в 06:14
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
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Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
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Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге

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Подтверждено существование второй планеты в системе Проксима Центавра

Подтверждение существования планеты у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра осуществил почетный старший научный сотрудник Обсерватории Макдональда в Техасском университете в Остине Фриц Бенедикт, о его сообщении на научной сессии, а затем на пресс-конференции на заседании Американского астрономического общества сообщает 3 июня специализированный сайт astronews.
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
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В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
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Футбол

Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях

Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фотошопа

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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Общество

Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

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Дело Варвары Карауловой
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