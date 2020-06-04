Общество

ИзвестияИзвестияСуд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года

27 апреля 2019 года Караулова, отбывавшая 4,5 года по приговору суда с февраля 2016 года, была освобождена по УДО. Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГ (организация запрещена в России).
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Суд установил надзор за Варварой Карауловой и запретил ей находиться вне дома ночью

ТАСС11:46

Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

РИА Новости12:11

Суд запретил Варваре Карауловой покидать квартиру по ночам до 2029 года

Эхо Москвы17:05

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru11:52

Студентке, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, запретили гулять по ночам. До 2029 года

URA.Ru14:40

Суд установил надзор за пытавшейся примкнуть к ИГ Варварой Карауловой и запретил ей покидать дом ночью

Агентство Москва11:42

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Московский Комсомолец12:57
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На границе Финляндии и России финская сторона планирует открыть новый погранпункт.
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Общество

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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
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Общество

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Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

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Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

РИА Новости 17:19
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Певица обвинила авторов The Last of Us: Part II в краже её песни

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«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»

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Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 52%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2020 года сократили падение с 72,4% до 51,8% в годовом выражении и составили 63 033 единицы.
Автоновости дня 05:09
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Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

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Вместо модуля для МКС на ракете «Союз-2» отправят спутник «Глонасс»

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Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
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Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
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Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
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Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России

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«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера

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