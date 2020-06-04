27 апреля 2019 года Караулова, отбывавшая 4,5 года по приговору суда с февраля 2016 года, была освобождена по УДО. Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГ (организация запрещена в России).

Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года

Экономика Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.

Футбол Бабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров.

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 1,6K

Технологии «ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы» Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты. 23

Шоу-бизнес Наталья Подольская готовится к пополнению в семье Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.

Авто Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 52% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2020 года сократили падение с 72,4% до 51,8% в годовом выражении и составили 63 033 единицы. 18

Общество Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США. 11

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 36

Хоккей НХЛ рассказала о новом формате плей-офф Кубка Стэнли Турнир стартует с квалификационного раунда, где примут участие 16 команд, которые сыграют серии до трёх побед, а также начнётся групповой этап для определения посева клубов в плей-офф для каждой конференции.

Общество Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org. 1