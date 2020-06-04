Общество

Газета.RuГазета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Студентке, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, запретили гулять по ночам. До 2029 года

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Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

РИА Новости12:11

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

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Суд установил надзор за пытавшейся примкнуть к ИГ Варварой Карауловой и запретил ей покидать дом ночью

Агентство Москва11:42

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru11:52

Варваре Карауловой запретили покидать дом ночью до 2029 года

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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
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Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
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Сотрудники полиции и ФСБ задержали в частном доме в Великом Новгороде предполагаемого "вора в законе".
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О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

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Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

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МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
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ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

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