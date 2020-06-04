Происшествия
Газета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Политика
МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг
Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 10:04
Политика
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 02 июня в 01:02
Здоровье
Медики отметили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса
Врачи из Нидерландов нашли связь между низким уровнем витамина К в организме человека и тяжелыми осложнениями коронавируса.
Shraibikus News 12:57
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Общество
Путин объявил чрезвычайную ситуацию в Норильске
Владимир Путин объявил сегодня разлив нефтяного топлива, произошедший под Норильском, ЧС (чрезвычайной ситуацией) федерального характера.
DixiNews вчера в 11:13
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей
Миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.
News.ru 13:53
Политика
Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США.
RT на русском 14:20
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru 15:14
Экономика
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском 11:36
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Политика
Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.
RT на русском 16:42
Происшествия
Раскрыта хитрая схема воровства одежды из магазинов
Несколько российских студентов придумали необычную схему воровства одежды при помощи чужих чеков.
Live24 13:42
Футбол
«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»
Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт 06:11
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Общество
Ресторан «Pushkin» в США русские защитили от протестующих
Всего собралось 10 человек друзей и гостей ресторана, которые не остались в стороне и захотели оказать помощь любимому заведению.
ГЛАС.RU 02 июня в 08:41
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Общество
Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи
Оренбургская областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии четверых детей у многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 08:13
Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
Невеста российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина рассказала о беспорядках, погромах и мародёрстве в городах США.
News.ru 16:55
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15