Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

РИА Новости12:11

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Московский Комсомолец12:57

Суд установил надзор за Варварой Карауловой и запретил ей находиться вне дома ночью

ТАСС11:46

Суд установил надзор за пытавшейся примкнуть к ИГ Варварой Карауловой и запретил ей покидать дом ночью

Агентство Москва11:42

Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года

Медиазона11:40

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru11:52

Варваре Карауловой запретили покидать дом ночью до 2029 года

Эхо Москвы12:32
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Авто

В России Lexus ES 250 получил версию F Sport

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Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:57
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
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Футбол

Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»

Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU вчера в 21:10
Экономика

Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров.
Коммерсантъ 09:25
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
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Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
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Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Материал был написан на фоне последних новостей из-за океана. В статье журналисты издания размышляют на тему будущего страны без США.
Военное дело 11:33
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Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Армия и оружие

Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи

РИА Новости 14:00
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний.
Lenta.ru 07:10
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Общество

В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма

Коммерсантъ 12:37
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Общество

Rockstar Games на два часа отключит серверы GTA Online и Red Dead Online в память о Джордже Флойде

Ранее заявления в поддержку афроамериканского сообщества и борьбы с расизмом опубликовали многие другие игровые студии.
CyberSport.ru 12:48
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
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Общество

Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

РИА Оренбуржье 07:51
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
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Шоу-бизнес

Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Уголовный процесс по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации «Исламское государство». В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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