Происшествия
Газета.RuСуд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Административный надзор предлагается установить до 2029 года. Защита намерена обжаловать решение суда. Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).
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Авто
В России Lexus ES 250 получил версию F Sport
Автоновости дня 08:13
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:57
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Футбол
Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU вчера в 21:10
Экономика
Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров
Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров.
Коммерсантъ 09:25
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Материал был написан на фоне последних новостей из-за океана. В статье журналисты издания размышляют на тему будущего страны без США.
Военное дело 11:33
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний.
Lenta.ru 07:10
Общество
В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма
Коммерсантъ 12:37
Общество
Rockstar Games на два часа отключит серверы GTA Online и Red Dead Online в память о Джордже Флойде
Ранее заявления в поддержку афроамериканского сообщества и борьбы с расизмом опубликовали многие другие игровые студии.
CyberSport.ru 12:48
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30