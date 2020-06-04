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Политика Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС. 14

Футбол Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала» Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.

Экономика Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров. 8

Политика В Польше усомнились в надежности партнерства с США Материал был написан на фоне последних новостей из-за океана. В статье журналисты издания размышляют на тему будущего страны без США. 121

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 303

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

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Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 49

Шоу-бизнес Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. 211

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 643

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. 460