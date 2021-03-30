Суд в Париже отменил решение о выплате Россией украинскому Ощадбанку более $1 млрд
Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на 1,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.В источнике
С чего всё началось
«Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора», — указано в сообщении
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