«Российская ЛГБТ-сеть»: полиция призвала родственников чеченских геев убить их

Друзья Исаева и Магамедова рассказали, что родственников братьев почти каждый день вызывают в полицию, где с ними «проводят беседы», в ходе которых призывают совершить «убийство чести» молодых людей.