Политика
RT на русскомСуд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте Верховного суда Абхазии решении сказано, что инстанция отменила решение ЦИК об итогах президентских выборов и постановила провести новые.Телеканал 360°19:00
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Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
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Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Самая ранняя версия песни «Райские яблоки» певца Владимира Высоцкого была обнаружена в архиве народного артиста России Ивана Бортника.
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Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
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Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
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В ближайших планах BMW запустит пилотное производство автомобилей на топливных элементах второго поколения, включая вышеупомянутые X6 и X7, которые должны начаться в ближайшее время.
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
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Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России
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