Политика

RT на русскомRT на русскомСуд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.
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с чего всё началось
В опубликованном
 на сайте Верховного суда Абхазии решении сказано, что инстанция отменила решение ЦИК об итогах президентских выборов и постановила провести новые.
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