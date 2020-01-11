с чего всё началось

В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Общество Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Армия и оружие На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500 – 1500 руб. Задержанного передали Национальной полиции.

Гаджеты Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10 В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.

Политика Столтенберг не исключил версию о попадании ракеты в Boeing в Иране НАТО не видит причин не верить сообщениям из стран-союзников альянса о том, что причиной крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном могло стать попадание ракеты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед экстренным заседанием Совета ЕС.