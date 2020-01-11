Политика

RT на русскомRT на русскомСуд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.
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с чего всё началось
«Выборы президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными», - сообщила
 пресс-служба Верховного суда.
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