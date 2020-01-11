Политика
RT на русскомСуд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.
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с чего всё началось
«Выборы президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными», - сообщила пресс-служба Верховного суда.Ридус14:44
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Космос
Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»
Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Политика
Парламент Абахзии 11 января обсудит политическую ситуацию
Парламент Абхазии в субботу, 11 января, проведёт заседание, на котором состоится обсуждение текущей политической ситуации в республике.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Общество
В Холмском морском порту на Сахалине появится пост контроля
Пост контроля в Холмском морском порту поставит сахалинский минтранс.
Экономика
Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Музыка
Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого
Казахский певец Димаш Кудайберген решил уйти от Игоря Крутого и начать сотрудничать с популярным южнокорейским продюсером.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Армия и оружие
На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца
По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500 – 1500 руб. Задержанного передали Национальной полиции.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Авто
Водители допускают пять ошибок при заправке
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Политика
Столтенберг не исключил версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
НАТО не видит причин не верить сообщениям из стран-союзников альянса о том, что причиной крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном могло стать попадание ракеты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед экстренным заседанием Совета ЕС.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.